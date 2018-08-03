  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 03 Ağustos 2018 11:06

Maç esnasında kaleciye mikrofon takılırsa...

Juventus ile ABD'nın en iyi futbolcuları arasında oynanan maçta MLS All Star takımının kalecisine mikrofon takılınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Maç esnasında kaleciye mikrofon takılırsa...
A+ A-

Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadı’nda oynanan maçta Juventus ile ABD’nin en iyi futbolcularından oluşan MLS All Star takımı karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 beraberlikle sona eren maçı penaltı atışları sonucunda 5-3 kazanan taraf Juventus olurken İtalyan ekibinin yeni transferi Cristiano Ronaldo’nun yanı sıra Milan’a transfer olan Gonzalo Higuain ve Paulo Dybala kadroda yer almadı.

Maçtaki en ilginç detay ise MLS All-Star’ın kalecisi Brad Guzan’a mikrofon takılması oldu. Atlanta United’ın 33 yaşındaki file bekçisine takılan mikrofon sayesinde maçı canlı yayında anlatan sunucularla iletişime geçebildi.

MLS yönetiminin daha fazla seyirciyi ekran başına toplayabilmek için kullandığı bu yöntem, futbol maçlarında henüz resmi olarak yapılan bir uygulama değil.

Ancak Amerika’daki NFL maçlarında bu yöntem aktif olarak kullanılıyor.

Skor

juventus , mikrofon , kaleci , all star , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM