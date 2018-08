Maç esnasında kaleciye mikrofon takılırsa...

Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadı’nda oynanan maçta Juventus ile ABD’nin en iyi futbolcularından oluşan MLS All Star takımı karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 beraberlikle sona eren maçı penaltı atışları sonucunda 5-3 kazanan taraf Juventus olurken İtalyan ekibinin yeni transferi Cristiano Ronaldo’nun yanı sıra Milan’a transfer olan Gonzalo Higuain ve Paulo Dybala kadroda yer almadı.

Maçtaki en ilginç detay ise MLS All-Star’ın kalecisi Brad Guzan’a mikrofon takılması oldu. Atlanta United’ın 33 yaşındaki file bekçisine takılan mikrofon sayesinde maçı canlı yayında anlatan sunucularla iletişime geçebildi.

MLS yönetiminin daha fazla seyirciyi ekran başına toplayabilmek için kullandığı bu yöntem, futbol maçlarında henüz resmi olarak yapılan bir uygulama değil.

Ancak Amerika’daki NFL maçlarında bu yöntem aktif olarak kullanılıyor.

Aswear!! Nobody does showbiz like Americans, nobody! 😆



They actually mic’d up Brad Guzan (goal keeper) while he’s playing and the commentators are conversing with him through this MLS allstar game against Juventus. Soon enough they’ll mic strikers. pic.twitter.com/LObyWHFWQO