''Maçı kazansınlar cinsel organımı keserim'' demişti, maçı kazandılar!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Real Madrid Manchester City'yi 3-2 mağlup ederken, maçın ardından konuşulan konu eski futbolcu Sergio Aguero oldu. Çünkü eski Arjantinli golcü "Real Madrid maçı kazanırsa cinsel organımı keserim" demişti...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda dün akşam Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan mücadele gol düellosuna döndü.

Karşılıklı goller sonrasında sahadan galip ayrılan taraf ise 3-2'lik skorla Real Madrid oldu.

Real Madrid galibiyetini kutlarken sosyal medya Real Madrid yerine Arjantinli eski futbolcu Sergio Aguero'yu konuştu.

Agüero maç öncesinde olay yaratan bir iddiada bulunarak "Real Madrid, Manchester City'yi asla yenemez. Bu imkansız. Eğer yenerlerse cinsel organımı keserim" deöişti.

Real Madrid'in son dakika golüyle sahadan 3-2 galip ayrılmasının ardından futbolseverler sosyal medyada Arjantinli eski golcü Sergio Aguero'yu "sözünü tut" diye köşeye sıkıştırdı.