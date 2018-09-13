Markovic'e büyük şok ! Kadro dışı...

Büyük umutlarla Liverpool’a transfer edilen ancak beklentileri karşılamakta güçlük çeken Lazar Markovic, Liverpool’da kadro dışı kaldı.

Teknik direktör Jürgen Klopp’un kadroda düşünmediği ve transferin son gününde Anderlecht’e gitmeyi kabul etmeyen 24 yaşındaki Sırp oyuncu, Liverpool’un U23 takımına gönderildi.

SEZON SONUNA KADAR U23 TAKIMIYLA ANTRENMANLARA ÇIKACAK

Liverpool ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Markovic’in sezon sonuna kadar U23 takımıyla antrenmanlara çıkacağı belirtildi.

2014 yılında 25 milyon euro bonservis ücretiyle Benfica’dan Liverpool’a transfer olan Sırp kanat futbolcusu 2015-16 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe’de oynamıştı