Martin Linnes: Kadro dışı kalmak benim için sürpriz oldu

Sezon başında Süper Lig'deki 14 yabancı sınırına takılan ve Galatasaray'ın kadroya yazamadığı Martin Linnes, Norveç basınına konuştu.

Her gün, ocak ayında ne yapacağını düşündüğünü söyleyen Linnes, "Beklemediğim bir durum oldu. Transferin son gününde kadronun dışında kalınca, yeni bir kulüp bulmak zor oldu. Bu nedenle her gün tek düşündüğüm şey, ocak ayında ne yapacağım. Oynamak istiyorum. Aslında geçen sezondan çok iyi sinyaller almıştım ve birkaç ay önce yeni bir sözleşme imzalamıştım ama bu karar sürpriz oldu benim için" dedi.

Norveç Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Per Joar Hansen de Linnes'in durumuyla ilgili olarak, "Futbol inanılmaz derecede zor ve şaşırtıcı bir endüstri. Bazen oyuncular, bazen de kulüpler sert ve acımasız olabiliyor. Yeni bir antrenör geldiğinde o oyuncuyu istemeyebilir ya da oyuncu o antrenörle çalışmak istemeyebilir. Yeni bir düzen, yeni bir başkan olabilir. Ne ile karşılaşacağını asla bilemezsin" şeklinde konuştu.

Linnes'in kadro dışı kalmasına şaşırdığını dile getiren Hansen, "Martin hala genç ve bu durum onu etkiledi. Türkiye'nin en büyük kulübü için oynuyor. Şampiyonlukta pay sahibi oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Çok sık kullanılan bir oyuncuyken bir anda kadroda düşünülmeyen bir oyuncu olması şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

