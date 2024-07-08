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  4. Mehmet Büyükekşi ile tokalaşmayıp arkasından geçmişti: Cenk Tosun nedenini açıkladı

Mehmet Büyükekşi ile tokalaşmayıp arkasından geçmişti: Cenk Tosun nedenini açıkladı

Mehmet Büyükekşi ile tokalaşmayıp arkasından geçmişti: Cenk Tosun nedenini açıkladı
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Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile tokalaşmadığı anın görüntüleri hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Cenk Tosun'a TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile tokalaşmayıp arkasından dolaştığı video ile ilgili "Bilinçli bir şey miydi, ne oldu o anda?" sorusu soruldu.

"BEN ÖYLE BİR SAYGISIZLIK YAPMAM"

Konu ile ilgili Ekol TV'ye açıklama yapan 33 yaşındaki futbolcu, "Hayır, bilinçli bir şey değildi. Benim ondan bir dakika önce zaten başkan ile bir sohbetim olmuştu. O yüzden bir dakika sonra yine el vermemek için ben arkadan dolandım. Yanlış anlaşıldı. Ben öyle bir saygısızlık yapmam kimseye." ifadelerini kullandı.

Etiketler Mehmet Büyükekşi cenk tosun tokalaşma
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