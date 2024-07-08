Mehmet Demirkol canlı yayını yarıda kesmek istedi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Kaan Ayhan için söyledikleri yüzünden eleştiri oklarını üzerine çeken spor gazetecisi Mehmet Demirkol bu sefer de kendisiyle yapılan bir röportaja "keselim" müdahalesi ile gündemde.

Yorumcu Mehmet Demirkol, Milli Takım'ın EURO 2024'te Portekiz karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası, "Kaan sakatlanmış galiba, anladığım kadarıyla. Bu tip durumlarda çok sakat olur biliyorsun. İşler kötü gitmeye başladığı zaman herkes sakatlanır. Birisi için söylemedim ama olan bir şeydir biliyorsun" diye konuştu.

Mehmet Demirkol'un Kaan Ayhan'a yönelik sözleri sonrası bu kez Mehmet Demirkol’a canlı yayında "Kaan Ayhan" tepkisi gerçekleşti. Bir taraftar yayın sırasında "Kaan Ayhan" diye bağırdı. Bunun üzerine sinirlenen Mehmet Demirkol, "Keselim yayını" dedi.

Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından pek çok tepki ve eleştiri gelirken, Demirkol kişisel X hesabından bir paylaşımla özür dilemişti.

Mehmet Demirkol şunları söyledi: "Bu sabah Guten Morgen'da Kaan Ayhan ile ilgili yaptığım yoruma gelen eleştiri ve tepkiler sonuna kadar haklı. Tabii ki kastetmek istediğim o değildi. Onca turnuva takibinden sonra biliyorum ki, plan hiç çalışmadığında hafif sakatlıklar bile dayanılmaz olur. Yani anlatmak istediğim Kaan özelinde değil, genel bir durum. Zaten bunu da bir sonraki cümlede söylüyorum. Hiçbir milli futbolcunun; hele de Kaan Ayhan’ın görevden kaçacağını asla düşünmem.

Saygılarımla."

Daha sonra yaptığı açıklamada mesleğini bırakabileceğini düşünen Demirkol, "Ben uzun bir dinlenmeye çekileceğim. Bu süre zarfında da kendi mesleki geleceğimi ailemle birlikte masaya yatıracağım. Bu iş yapılmaya devam edilmeli mi edilmemeli mi kararı olacak. İnsanlara kendini aktaramıyorsan, anlatamıyorsan sosyal medyada söylediğin bir konu tersyüz edilip senin hayatını etkilemeye başlıyorsa bu iş değer mi?’’ dedi.

"AİLEMLE BU KONUYU TARTIŞACAĞIZ"

Sosyal medyada yediği linçler ve eleştiriler üzerine mesleği bırakmayı düşündüğünü söyleyen Demirkol, "Bunları oturup konuşacağım ailemle. Eğer devam kararı verirsem, devam edeyim kararı değil bu işi nasıl düzeltiriz kararı olacak. Eşimle ve çocuklarımla bu konuyu tartışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.