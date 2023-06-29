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A Milli Takım, Japonya ile özel maç yapacak

A Milli Takım, Japonya ile özel maç yapacak
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A Milli Futbol Takımı, 12 Eylül Salı günü Belçika'nın Genk kentindeki Cegeka Arena'da Japonya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 12 Eylül Salı günü Belçika'nın Genk kentinde bulunan Cegeka Arena'da Japonya ile özel maç yapacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada müsabakanın başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağını bildirildi.

Türkiye ile Japonya, A Milli düzeyde daha önce biri özel, diğeri resmi olmak üzere toplam iki kez karşı karşıya geldi. İki ülke arasında ilk kez 15 Haziran 1997 tarihinde Kirin Kupası kapsamında oynanan özel maçtan Japonya 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, A Milli Takım da üçüncülük kürsüsüne çıktığı 2002 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Japonya'yı aynı skorla saf dışı bıraktı. FIFA sıralamasında 20. sırada bulunan Japonya, Asya Futbol Konfederasyonu'na üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor.

Ay-Yıldızlılar, Japonya mücadelesi öncesinde 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk edecek. Rakip takım Japonya da 9 Eylül'de Wolfsburg kentinde oynanacak özel maçta Almanya'ya misafir olacak.

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda 4 maçta topladığı 9 puanla maç fazlasıyla puan cetvelinin ilk sırasında bulunuyor.

İHA

Etiketler a milli takım japonya özel maç
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