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A Milli Takım'da yardımcı antrenör de belli oldu

A Milli Takım'da yardımcı antrenör de belli oldu

A Milli Takım'da resmen göreve başlaması beklenen Stefan Kuntz'un yardımcılığını üstlenecek isim de belli oldu.

Ajansspor'un özel haberine göre, Stefan Kuntz'u hafta başında açıklamaya hazırlanan Türkiye Futbol Federasyonu, Kuntz'un yardımcılığı için Bayern Münih U17 takımını çalıştıran yönetici Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop'u düşünüyor.

Kuntz'un kendi ekibini getireceği ve Türk yardımcı olarak da Halil Altıntop'u onayladığı öğrenildi. Kuntz'un önümüzdeki hafta göreve başlaması bekleniyor. Halil Altıntop da Kuntz'un yardımcılarından biri olmak için hazırlanıyor. 

Halil Altıntop 2020 yılında Bayern Münih'de U16 takımında yardımcı antrenör olarak görev yapmış,1 Temmuz'dan itibaren de U17 takımında görev almaya başlamıştı.Aynı zamnda 38 yaşındaki Altıntop, futbolculuk kariyerinde bir dönem Trabzonspor'da da forma giymişti.

Etiketler a milli takım kuntz hamit altıntop
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