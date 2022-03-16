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A Milli Takım'ın fikstürü açıklandı

A Milli Takım'ın fikstürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın fikstürünü açıkladı. Dev maraton Portekiz ile başlıyor...

A Milli Takım, 24 Mart'ta Portekiz ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

Milliler bu maçı kazanması halinde, 29 Mart'ta İtalya-Kuzey Makedonya karşılaşmasının galibi ile Konya'da final maçına çıkacak.

TFF, Ay-yıldızlıların fikstürü boş geçirmemesi adına bir hazırlık maçı da organize etti.

Açıklamaya göre A Milliler, Portekiz'e elenmesi halinde aynı gün ve saatte İtalya-Kuzey Makedonya maçının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

 

Etiketler A Milli Takım'ın fikstürü a milli takım fikstür tff
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