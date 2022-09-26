A Milliler yenildi, Hamit Altıntop masaya vurdu, ortalık karıştı!

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrası sonrasında teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceğine dair açıklamalarda bulunurken mimik ve hareketleri büyük tepkilere yol açtı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olurken, alınan bu beklenmedik yenilginin yankıları sürüyor. Karşılaşmanın ardından mücadele sosyal medyada gündem olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un mücadelenin ardından TRT Spor'un canlı yayındaki sözlerinin yanı sıra hareketleri de tepki çekti. ve gruptaki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından Hamit Altıntop, açıklamalarda bulundu.

TAVIRLARI GÜNDEM OLDU!

Alınan bu yenilgi sonrası takımdan ayrılması gündeme gelen Stefan Kuntz'a dair konuşan Altıntop "Biz yola devam ediyoruz, biz kararlıyız burada hiç bir soru işareti var mı? Ben diyorum ki benim bu yorumum bu iddiayı kapatır..." derken Hamilt Altıntop'un bu açıklamaları yaptığı esnadaki tavırları gündem oldu.

"KİME ÖZENİYORSUN?"

Yayın yapılan masaya vurarak ve oldukça sert bir mizaçla konuşan Hamit Altıntop'un tavırları sosyal medyada tartışma yaratırken, bazı izleyenler "Kime özeniyorsun?", "Bunlar nasıl tavırlar yakışıyor mu?" yorumunda bulundu.

İŞTE HAMİT ALTINTOP'UN O ANLARI VE YORUMLARI:

"Bunun 115 yerde gündem olması başka ne olabilir ya? Ben sorumluyum ya ben sorumluyum diyorum biz hoca ile devam ediyoruz. Arkadaşlar gündeme gelir gelmez gerçek bu. Başkan ve sorumlu kişi yönetimdir federasyonda biz buradayız ve hocayla devam ediyoruz."



"Siz bana dersini Hamit Bey bu yeterli değil bunu kabul etmiyoruz, tamam düşünürüz tartışırız. Bir iddia geldi biri diyor ki bir haber geldi. Hocamız haber bekliyor oradan beklemiyor da buradan haber bekliyor. Bunun kime bir faydası var ya he? Çünkü çocukların ne kadar desteğe ihtiyacı olduğunu görmüyor muyuz?"



"Bir Eren Elmalı'nın gelişim içinde olduğunu, bir İsmail'in profesyonelliğini kavramanı tam anlaması için hangi geçişte olduğunu görmüyor muyuz? Kerem çok iyi bir sezondan sonra bunun devamını getirmek için daha güçlü, daha çok çalışmak istemediğini görmüyor muyuz? Rıdvan'ın kültür lig, dil değişimine girdiğini görmüyor muyuz? Onların bize ihtiyaçları var."



"Biz bunların gayreti içindeyiz, yoksa tabii ki kupalara katılmak başarı elde etmek istiyoruz. Ama daha çok derdim benim özellikle Van'daki 10 yaşındaki çocukta bu sisteme inanması ben yetenekliysem azmimle başarıyı elde edebilirim, doğru yere gelebilirim demesi."