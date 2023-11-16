Almanya - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü oynayacağı özel maçı, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Almanya-Türkiye mücadelesinde Polonyalı hakem Bartosz Frankowski düdük çalacak. Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek. Tomasz Musial ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak. Pawel Raczkowski ve Krzysztof Jakubik de VAR hakemleri olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te yapacağı maç, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.