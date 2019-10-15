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  5. 15 Ekim 2019 21:29

Fransız yayıncı kuruluş, UEFA talimatıyla Türkiye'nin gol sevincini yayınlamadıklarını açıkladı!

A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile oynadığı mücadelenin yankıları sürüyor. Kaan Ayhan ile 1-1'lik eşitliği yakalayan millilerimizin gol sevinci, Fransız yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmamıştı. Fransa'da maçı yayınlayan medya şirketi M6 Group, UEFA talimatıyla gol...

Fransız yayıncı kuruluş, UEFA talimatıyla Türkiye'nin gol sevincini yayınlamadıklarını açıkladı!
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A Milli Takımımızın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Kaan Ayhan ile bulduğumuz gol sonrasında oyuncularımızın yaptığı asker selamının yayıncı kuruluş tarafından ekranlara getirilmemesi tepki toplarken, Fransa'dan skandal bir açıklama geldi.

Maçın yayınını ve dağıtımını yapan Fransız medya şirketi M6 Group, Asker selamını yayınlamama nedenlerinin "UEFA'dan aldıkları talimat" olduğunu duyurdu.

"UEFA POLİTİK ÇAĞRIŞIM İSTEMİYOR"

M6 Group'tan yapılan açıklamada, "UEFA'nın özel olarak şartı, herhangi politik çağrışımı yayınlamamamız yönündeydi. Önce Türkiye'nin golü sonrasında, ardından da maç sonunda röportajlar yapılırken selam verildi." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşma Fransa'da 7.4 milyon izleyici tarafından takip edilirken, Türkiye'de de bu sayının 9.9 milyon olduğu belirtildi.

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