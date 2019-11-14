İzlanda'dan Türkiye itirafı

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9'uncu maçında deplasmanda Türkiye ile 0-0 berabere kalarak şampiyonaya gitme hakkını kaybeden İzlanda'da teknik direktör Erik Hamren, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIM İLE GURUR DUYUYORUM"

Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten Erik Hamren, "Tabii ki yaşadığım bir hayal kırıklığı var ama diğer taraftardan da oyuncularım ile gurur duyuyorum ve onları kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Oyunda birkaç pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik. Türkiye'yi tebrik ediyorum, bu gruplarda çok iyi iş çıkardılar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KARŞISINDA 2 MAÇTA ALABİLECEĞİMİZ PUANLARI ALDIK"

Türkiye karşısında 4 puan aldıklarını söyleyen Hamren, "Biz Türkiye'ye karşı 2 maçta alabileceğimiz puanı aldık, iki maçta alabileceğimiz maksimum 6 puandan 4 puan almayı başardık. Bu eleme turunda fark yaratan şu oldu: Türkiye, Fransa karşısında oynadığı maçlardan 4 puan çıkararak bizim önümüze geçti. Bu grubun kaderini Türkiye'nin Fransa maçlarında aldığı 4 puan belirledi" diye konuştu.

Türkiye'nin bu grupta takım oyunu oynayarak fark yarattığını ifade eden Hamren, "Türkiye'nin uzun yıllardır kadrolarında bireysel kaliteli oyuncular bulunuyor ama hep bireysel yönüyle öne çıkan bir takımdı. Bu seneki takımda ise beraber oynayan, takım futbolunu iyi oynayan bir Türkiye vardı, farkı da bence bu yarattı" şeklinde konuştu.

