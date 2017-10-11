Uluslar Ligi’ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu

UEFA, maçların 2018 yılının eylül, ekim ve kasım aylarında oynanacağı Uluslar Ligi’nde hangi ülkenin hangi ligde yer alacağını açıkladı. Türkiye, son maçta Finlandiya deplasmanında aldığı beraberlik sayesinde B Ligi’nin son takımı olarak kaldı.

Uluslar Ligi’nde gruplar 24 Ocak 2018’de Lozan’daki kura çekiminde belirlenecek. Üçerli gruplardaki takımlar 6 maç gününün dördünde Uluslar Ligi maçlarına çıkacak.

İşte 11 Ekim 2017 itibarıyla hesaplanan UEFA Ulusal Takımlar Sıralaması’na göre kategoriler:

A LİGİ: Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya, Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda (Mini turnuvanın ev sahibi finalist ülkeler arasından Aralık 2018’de belirlenecek. Gruplarında son dört sırayı alanlar 2020 için B Ligi’ne düşecek. EURO-2020 elemelerinden vize alamayan en iyi dört takım Mart 2020’de play-off oynayacak; buradan bir takım EURO-2020’ye gidecek.)

B LİGİ: Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Danimarka, Çekya, Türkiye (2020’deki bir sonraki turnuva için her grubun birincisi A Ligi’ne yükselecek, sonuncular C Ligi’ne düşecek. EURO-2020 elemelerinden vize alamayan en iyi dört takım Mart 2020’de play-off oynayacak; buradan bir takım EURO-2020’ye gidecek.)

C LİGİ: Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya, Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç, Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs, Estonya, Litvanya (2020’deki bir sonraki turnuva için her grubun birincisi B Ligi’ne yükselecek, sonuncular D Ligi’ne düşecek. EURO-2020 elemelerinden vize alamayan en iyi dört takım Mart 2020’de play-off oynayacak; buradan bir takım EURO-2020’ye gidecek.)

D LİGİ: Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan, Ermenistan, Letonya, Faroe, Lüksemburg, Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık (2020’deki bir sonraki turnuva için her grubun birincisi C Ligi’ne yükselecek. EURO-2020 elemelerinden vize alamayan en iyi dört takım Mart 2020’de play-off oynayacak; buradan bir takım EURO-2020’ye gidecek.)

Millilere 2. torba tesellisi

MAÇ TARİHLERİ

1. maç günü: 6-8 Eylül 2018

2. maç günü: 9-11 Eylül 2018

3. maç günü: 11-13 Ekim 2018

4. maç günü: 14-16 Ekim 2018

5. maç günü: 15-17 Kasım 2018

6. maç günü: 18-20 Kasım 2018