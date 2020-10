Mustafa Cengiz: Seçime gitmek istiyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim içinde sorular olduğu iddialarını yalanlayarak, "Nasıl böyle haberler çıkıyor biz de şaşıyoruz. Bu saldırı neden anlayamıyoruz. Abdurrahim ve Yusuf Bey’e haksızlık yapılıyor" dedi. Başkan Cengiz yapılamayan mali genel kurulu ise pandemi şartlarından dolayı sosyal mesafeye uygun yer bulamadıklarından dolayı ertelediklerini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün 115. yıl kuruluş kutlamaları kapsamında kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in kabri başında yapılan anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Sami Yen gibi bir kurucuları oldukları için gururlandıklarını belirten Başkan Cengiz, "Biz çok şanlı bir kulübüz. Galatasaray için ulusal anlamda kırmızı değerler var. Bunların başında TC vatandaşlı milletimiz, devletimiz başta gelir. Camia olarak kırımızı çizgimiz ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu başkanımı Ali Sam Yen’dir. Düşünün, lisede oturan 3-5 arkadaş bir ekim ayında dersten önce bir takım kuruyorlar. O beş kişinin oluşturduğu kulüp dünyada milyonlarca sempatizanı olan bir camia oluyor. İngilizler hariç çoğu kulüpler yabancılar tarafından kuruldu. Türk kulüplerinin önemli yapısı bu. Nasıl Kemal Atatürk, 'Bağımsızlık benim karakterim' dediyse, Türk kulüpleri de tamamen Türkler tarafından kuruldu. Bu çok önemli bir tespit. Ülkemiz de tam bağımsızlık olarak mücadele veriyor. Biz de camiamız olarak devletimizin yanındayız. Bu camia böyle milletçi ve devletçi bir kurum olduğunu, lisemiz kuruluş zamanında verdiği şehitlerden ortaya çıkıyor. Biz doğruluk, dürüstlük içinde mücadele ediyoruz. Dürüstlüğünüz, beceriksizlik olarak adlandırılsa da bir adım geri atmadan dik durmak istiyoruz. Ben ezici çoğunluğu hala savaşçı Fair Play ve doğrucu bir karakter olduğuna inanıyorum. Bu kriterlere camiama hizmet etmeye çalışıyorum" diye konuştu.



"2 YANLIŞ BİR DOĞRU ETMEZ"

Yöneticilerin konuşmalarına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Cengiz, "Ben görevde bulunduğum süre içinde hiçbir camiaya hiçbir kulübe laf etmedim. Bu sadece İstanbul’daki değerli rakiplerim değil. Tüm Anadolu kulüpleri de böyle. Biz yan yana büyüdük. Çok sıkı Fenerli, Beşiktaşlı arkadaşlarım var. Ben yöneticilerin söylemlerine dikkat etmesini istiyorum. Ama camiama bir laf gelirse, ben susman, diğer yanağımı çevirmem. Ben neden Beşiktaş’ımız, neden Fenerbahçe’miz diyorsun diye camiamız tarafından eleştirildim. Ben Malatyasporumuz da derim, Sakaryasporumuz da derim, Eskişehirsporumuz da derim. Onlar olmadan olmaz. Biz evet en büyük parçayız. Bütün rakamlar, istatistikler bunu gösteriyor. Biz Türk futbolunun lokomotif gücüyüz. Bu güzel bir şey. Batıda olmayan bir şey. Bizde ayrım yok. Aynı ailedeniz. Sadece renklerimiz farklı. Camialar aleyhine konuşmamak gerekir. Bir yönetici tavladan pul çalıyorsa bu onun sorunu. Biz uyarırız. O faul yapıyorsa biz yapmayız. 2 yanlış bir doğru etmez" ifadelerini kullandı.



"ABDURRAHİM ALBAYRAK VE YUSUF GÜNAY'A HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Sosyal medyada ve basında çıkan yönetim içinde kavga olduğu iddialarını yalanlayan Başkan Mustafa Cengiz, "Aile içinde tartışmalar olabilir. Nedense Abdurrahim (Albayrak) ve Yusuf’a (Günay) büyük saldırı var. Bana bakıyorlar bu adamın bir ayağı çukurda, yakında ölecek buna çatmayalım başkasına çatalım diyorlar. Bu çok yanlış. Şöyle bir durum yok 'Yöneticiler kötü, yöneticiler menajerlerle' diye. TV’de çıkıyorlar, 'Ya bu yöneticiler' diye konuşuyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Yöneticiler cebinden harcamalar yapıyorlar. Bizim Galatasaray başkanlarına bakın yüzde 80’i iflas etti. Bu diğer takımlar için de geçerli. Abdurrahim ve Yusuf’a neden saldırıyorlar anlamıyorum. Ben 7 Mayıs’ta ameliyat oldu. Üst üste ameliyat oldum. Dünyada örneği yok. Galatasaray enlerin kulübü başkanı da öyle. Allah büyük. Şimdi anlamıyorum Abdurrahim ne yaptı? Bu saldırı neden? Aksandan mı kaynaklanıyor? Abdurrahim’in aksanına, Yusuf’un bıyığına takıyorlar. Blok bir saldırır oluyor. Yapmayın. Ben kimseye kin tutmam, ekmeğiyle oynanamam. Tevazu gösterirseniz sizi yumuşak sanıyorlar. Buyurun, rica ederim deyince 'Bu adam hikaye' diyorlar. Bunun düzeleceğine inanıyorum. Bir çatışma, tartışma yok. Nasıl böyle haberler çıkıyor biz de şaşıyoruz. Efendim Abdurrahim demiş ki futbolculara teklif var, Yusuf Bey yok demiş. Önyargı var. Yönetim beceriksiz diyorlar. Ben de 20 tane adam alırım. Çekler, senetler imzalarım ne var bunda. İstersem ibra olmam. Ama yapmamam. Camiaya karşı alnınız açık olması lazım. Ben ibra olayım diye değil bunun için çalışıyorum. Veli yapıyor sen de yap diyorlar. Alasını bilirim ama yapmam. Kötü örnek, örnek olamaz. Abdurrahim ve Yusuf Bey’e haksızlık yapılıyor" şeklinde konuştu.



"SEYİRCİ KONUSUNDA DÜNYAYA ÖRNEK OLMALIYIZ"

Başkan Cengiz, tribünlere seyirci alınmasından yana olduklarını belirterek, "Seyirci konusu kendi aramızda ve Kulüpler Birliği'nde konuşuyoruz. Bir musibet geldi. Yapılan test sayısında oranlar binde 3, vakalarda yüzde 3. 100 kişiden 3 ölsen kalan sağlar bizimdir demiyoruz. İnsanlar sabah uyanıyor, rüyada mıyız diyor. Hepimizin evladı, çocukları var. Ama tamamen kapanamayız. Ekonomi ölür. Ekim hariç bütün maaşları ödedik. Sadece iki kişiye eksik ödedik onları anlatacağım. Onlar yüzde 15’i kabul etmedi. Sonra anlatacağım bunları. Türkiye’nin bir imajı var. Biz güçlendikçe rahatsız olanlar var. Bizim bir meydan okuma yapmamız lazım. Seyircili oynayamaya mutlaka geçmemiz lazım. Bu bir dünyaya ilandır. Temizlik, maske ve mesafeye uyuldukça bu olur. Locaları açın dedik ama bu sefer tribün de açılması lazım. Bilim kurulundan bazı hocalarım risk var diye itiraz etmiş. Risk her yerde var. Şu an burada bile risk var. Bunu yapmalıyız. Nasıl Dünya Sağlık Örgütü pandemide Türkiye’yi örnek gösteriyorsa, seyirci konusunda dünyaya da örnek olmalıyız. Beni bu konuda Fenerbahçe taraftarı da destekler. Çünkü onlarla maçı oynadık" ifadelerini kullandı. Cengiz, bir muhabirin, 'İkinci Fenerbahçe maçı seyircili mi oynansın' sorusuna ise esprili bir şekilde, "İkinci maç seyircisiz oynansın. Belki pik yapabilir o zaman" yanıtını verdi.



"BİR AN ÖNCE MALİ GENEL KURUL YAPIP SEÇİMLERE GİTMEK İSTİYORUM"

Pandemi yüzünden sosyal mesafeyi düşünerek yer sıkıntısı yaşadıklarını ve bu yüzden mali genel kurulu yapamadıklarını belirten Başkan Cengiz, "Biz de istiyoruz ki Mali Kurul yapılsın. Ben anlatamıyorum galiba. Arkadaşlar olağan mali kurulu bütçe için yapmak zorundayız. Fakat yapamıyoruz. 10 bin üye var. Ortalama 4-5 bin gelse, sosyal mesafeyi düşünürsek nerede yer bulacağız yapmak için. Devlet ile yazışıyoruz ama yer yok nerede yapacağım. Ben bunun sorumluluğunu alamam. Ben bir an önce mali genel kurulu yapıp, seçimlere gitmek istiyorum. Stat diyorlar stada devlet izin vermiyor. Partiler yapıyorlar diyorlar, partiler yapmazsa anayasa gereği kapanır. Anadolu kulüpleri küçük onlara izin veriyorlar ama Galatasaray’da bana 4 bin kişi gelecek yerde ben insanları nerede oturtacağım. Ben genel kuruldan kaçmıyorum. Ben de fırsat buluyorum orada konuşuyorum ama yer yok yapmak için" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN BANA BORCU VAR"

Başkan Cengiz öte esprili bir şekilde yandan Fenerbahçe’nin kendisine borcu olduğunu belirterek, "Yayıncı kuruluş ile konuştuk. Maçlarda ekranda bizim takım kısaltmamız 'GAL' diye yazıyordu. GAL’ı 'GS' yaptık. Fenerbahçe de 'FEN'miş. Fenerbahçe’yi de 'FB' yaptık. Bu konuda bana borçları var" diyerek sözlerini tamamladı.