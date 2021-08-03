Neymar'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor
Copa America finalinde Arjantin'e kaybeden Brezilya'da Neymar, yeni sezon öncesi tatilin tadını çıkarıyor.
PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, Brezilya'yla Copa America oynadığı için henüz takımıyla çalışmalara başlamadı. Tatilde sezonun yorgunluğunu atan Neymar aldığı fazla kilolarla gündeme oturdu.
NEYMAR İSMİ SOSYAL MEDYADA ZİRVEYE ÇIKTI
Tatilde objektiflere yakalanan futbolcunun belirginleşen göbeği sosyal medyada gündeme oturdu. Yıldız futbolcunun aldığı kilolara atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları, Neymar ismini Twitter'da çok konuşulanlar arasına soktu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol