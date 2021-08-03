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Neymar'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor

Neymar'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor

Copa America finalinde Arjantin'e kaybeden Brezilya'da Neymar, yeni sezon öncesi tatilin tadını çıkarıyor.

PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, Brezilya'yla Copa America oynadığı için henüz takımıyla çalışmalara başlamadı. Tatilde sezonun yorgunluğunu atan Neymar aldığı fazla kilolarla gündeme oturdu.

NEYMAR İSMİ SOSYAL MEDYADA ZİRVEYE ÇIKTI

Tatilde objektiflere yakalanan futbolcunun belirginleşen göbeği sosyal medyada gündeme oturdu. Yıldız futbolcunun aldığı kilolara atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları, Neymar ismini Twitter'da çok konuşulanlar arasına soktu.

Etiketler neymar kilo tatil
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