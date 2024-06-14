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Okan Buruk, Wilfried Zaha için harekete geçti

Okan Buruk, Wilfried Zaha için harekete geçti
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Wilfried Zaha'nın Galatasaray’dan ayrılması gündeme gelince teknik direktör Okan Buruk’un devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray'da geride bıraktığımız sezon beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılması gündemdeydi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yıldız futbolcu yeni bir hamlede bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray geçen sezon kadrosuna kattığı Wilfried Zaha'dan istediği verimi alamadı. Takımdan ayrılacağı konuşulan Zaha için yeni bir gelişme yaşandı.

Fanatik'te yer alan habere göre Zaha, 10 milyon euro ve üzeri bir teklif gelmedikçe satılmayacak. Okan Buruk, Zaha'nın sezon başı kampına katılması durumunda yeni sezonda daha etkili bir oyun ortaya koyacağına inanıyor.

Zaha geçen sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Fanatik Gazetesi

Etiketler Okan Buruk zaha Galatasaray
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