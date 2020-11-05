PFDK Sinan Gümüş'e verilen cezayı açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Sinan Gümüş'e ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca PFDK, Antalyasporlu Adis Jahovic'e 2 resmi maçtan men ve 8 bin 650 lira para cezası verildiği açıkladı.

Öte yandan PFDK, Trabzonsporlu Stiven Plaza'ya maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası verdi.



Kurulun, MKE Ankaragücü idarecisi Celalettin Alkan'a maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 850 lira para cezası kestiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'e müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareket neticesinde 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 850 lira para cezası uygulandı.