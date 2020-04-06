Radamel Falcao evde sınırları zorluyor. 45 saniyede 106 mekik!

Galatasaray'ın Kolombiyalı starı Falcao, koronavirüsten dolayı karantina günlerini evde geçirmek zorunda kalıyor. Bu süre boyunca formdan düşmemek için çeşitli sporlar yapan yıldız isim bu kez mekik çekmeye başladı. Yaptığı denemeyi kameraya kaydeden Falcao, o anları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

En 45 segundos hice 106. ¡Los veo!, para mantenerse saludables en casa. ???? pic.twitter.com/yQUllphs6d

— Radamel Falcao (@FALCAO) April 6, 2020