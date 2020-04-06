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  4. 06 Nisan 2020 23:08

Radamel Falcao evde sınırları zorluyor. 45 saniyede 106 mekik!

Radamel Falcao evde sınırları zorluyor. 45 saniyede 106 mekik çeken yıldız oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Radamel Falcao evde sınırları zorluyor. 45 saniyede 106 mekik!
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Galatasaray'ın Kolombiyalı starı Falcao, koronavirüsten dolayı karantina günlerini evde geçirmek zorunda kalıyor. Bu süre boyunca formdan düşmemek için çeşitli sporlar yapan yıldız isim bu kez mekik çekmeye başladı. Yaptığı denemeyi kameraya kaydeden Falcao, o anları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

45 SANİYEDE 106 MEKİK ÇEKTİ

En 45 segundos hice 106. ¡Los veo!, para mantenerse saludables en casa. ???? pic.twitter.com/yQUllphs6d

— Radamel Falcao (@FALCAO) April 6, 2020

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