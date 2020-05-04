Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında liglere verilen arada transfer iddiaları adeta birbirini kovalıyor. Süper Lig için özellikle 4 büyük kulüp için transfer söylentileri çokça ortaya atılırken en dikkat çekici iddia Galatasaray'ın Monaco'dan zorlu bir süreç sonrası kadrosuna kattığı Radamel Falcao için gelmişti.

Kolombiyalı yıldız golcü için Arap basınında birçok haber çıkmış, Al-Hilal çalıştırıcısı Razvan Lucescu'nun Falcao'yu kadroda görmeyi çok istediği, gerekirse Türkiye'de aldığı paranın iki katının verilmesini talep ettiği yazılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından oyuncunun menajeri Jorge Mendes yaptığı açıklamada Çıkan haberleri tabii ki ben de görüyorum. Ancak gerçekler yazıldığı gibi değil" şeklinde konuşmuştu.

Portekizli menajer, "Falcao, futbol hayatı boyunca çok büyük başarılar ve çok büyük paralar kazandı. Bu kariyere ulaşan bir futbolcu için özellikle parasal anlamda fazla bir hedef kalmıyor. Radamel Falcao ve ailesinin İstanbul'da çok mutlu olduğunu biliyorum. Ayrıca Galatasaray harika bir kulüp. Üstelik Falcao'nun devam eden bir mukavelesi bulunuyor. Size şunu söyleyebilirim ki kesinlikle transfer gibi bir seçenek söz konusu değil" yorumunda bulunmuştu.

Bu haberlerin çıkması sonrası River Plate Yöneticisi Enzo Francescoli, Galatasaray'dan Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili konuştu ve "Zor ancak oyuncuya bağlı" mesajını yolladı. Francescoli, "Herkes hayal kurmakta serbest ancak Falcao, Higuain ya da şu anda Avrupa'da olan herhangi bir oyuncunun geri dönme ihtimali, bizim futbolumuzla onların içinde bulunduğu durum arasındaki inanılmaz korkunç fark nedeniyle çok düşük." ifadelerini kullandı.

