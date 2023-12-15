Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi: İspanyol devi paylaştı
Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, takımının Villarreal ile oynayacağı maç öncesi bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.
İspanya La Liga’nın 17. haftasında sahasında Villareal ile karşılaşak olan Real Madrid, bu maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile devam etti.
ÇALIŞMALARI BİREYSEL OLARAK SÜRDÜRDÜ
Eflatun-beyazlılarda 18 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler’in yanı sıra İspanyol oyuncu Carvajal, Fransız futbolcu Camavinga ve Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior ise takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.
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