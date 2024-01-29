Rekor ücretle transfer olmuştu: Sacha Boey'den Galatasaray paylaşımı
Galatasaray'ın Bayern Münih'e rekor bonservisle transfer ettiği Sacha Boey, Gaziantep FK galibiyeti sonrası bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'da gösterdiği muhteşem performans sonrası geçtiğimiz günlerde Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'den Sarı-Kırmızılılar Gaziantep FK galibiyeti sonrası bir paylaşım geldi.
GALATASARAY MAÇINI İZLEDİ
Yaptığı paylaşımda Galatasaray-Gaziantep FK maçını izlediği görülen Sacha Boey, Zaha'nın attığı beraberlik golünü kutladı.
Boey'in bu paylaşımı Sarı-Kırmızılı taraftarlarca oldukça beğenilirken "Hala maçımızı izliyor" yorumları yapıldı.
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