Ricardo Quaresma ve Loris Karius Ankaragücü maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ta sakatlığının ardından kadroya dönen ve Ankaragücü'nü 4-1 kazandıkları maçta sonradan oyuna dahil olan Ricardo Quaresma, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Zirveye doğru çıktıkları yolculukta rakipleri korkuttuklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "İşimizi yapmaya devam ediyoruz, futbol bunun için güzel. Gün geldi, Beşiktaş yarıştan koptu dediler, Beşiktaş yarışta diyor şimdi herkes. Şu anda herkes bizden korkuyor. Biz Başakşehir ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz." dedi.

"BURAK YILMAZ İLE OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Burak Yılmaz ile oynadığı için büyük mutluluk duyduğunu belirten Quaresma, "Bütün takımı kutlamak istiyorum, takım olarak kazandık. Beşiktaş'ın bir oyuncusu olarak Burak gibi bir oyuncuyla oynamaktan çok mutluluk duyuyorum. Kişiliğine zaten bir şey söylemeye gerek yok ama futbolculuğuna bakınca da çok özel ve çok kaliteli yetenekleri var. Onunla oynamak ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği maçta yaptığı kurtarışlarla alkış alan Loris Karius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Alman kaleci, "İlk yarıda iyi değildik, biraz da şanslıydık, öne geçtik. Devre arasında bazı şeyleri konuştuk ve düzeltmeye çalıştık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Ankaragücü daha iyisini hak etti diyebiliriz. Sezonun bu döneminde bir şekilde kazanmak gerekiyor ve biz de kazandık" dedi.

Şampiyonluk ile ilgili görüşleri sorulan Karius, "Şampiyonluk şansımız var. Kalan maçlarını hepsini kazanmak istiyoruz. Bir çıkış yakaladık. Haftaya ilk finalimizi oynayacağız. O dört maçtan ilkine, ilk finalimize çıkacağız" ifadelerini kullandı.

