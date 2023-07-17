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Samatta'nın yeni takımı belli oldu

Samatta'nın yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Yunanistan'ın Paok kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, 2 sezondur kiraladığı Samatta'yı bonservisiyle Yunan ekibi PAOK'a gönderdi.

SAMATTA'NIN YENİ ROTASI YUNANİSTAN OLDU
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın PAOK Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

33 MAÇTA 6 GOL ATTI
Samatta, Fenerbahçe formasıyla toplam 33 maça çıktı. Tanzanyalı santrfor, bu karşılaşmalarda takımına 6 gollük katkı verirken, hiç asist yapamadı.

Etiketler Fenerbahçe Mbwana Samatta paok fenerbahçe
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