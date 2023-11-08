Bayern Münih - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih'e konuk olacak. Maçın ilk 11'leri ise belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 4. maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

GALATASARAY'IN A GRUBU SERÜVENİ

Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.

İLK 11'LER

Bayern Münih XI: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Min Jae, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Sane, Kane.

Galatasaray XI: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

BAYERN'DE 3 KRİTİK EKSİK

Bavyera temsilcisinde 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada süre alamayacak.

ALMAN EKİBİ, SON 6 SEZONDA GRUPLARDA YENİLMEDİ

Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.

Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Alman temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain'e yenildi.

ASLAN, ALMANLARA KARŞI BAŞARILI

Galatasaray, Alman temsilcileriyle deplasmanda yapılan maçlarda daha başarılı bir performans sergiliyor.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ekibi olan sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"nde yarın Almanya'nın Bayern Münih takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Galatasaray ile Alman takımları arasında yapılacak 32. maç olacak.

"Cimbom", Alman rakipleriyle daha önce yaptığı 31 mücadelede 7 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 13 müsabakadan beraberlik, 11 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, ilki 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile yaptığı maçla başlayan rekabette Alman takımlarına 32 gol attı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 49 gole engel olamadı.

GALATASARAY'IN DEPLASMAN PERFORMANSI DAHA ETKİLİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda Alman ekiplerine karşı iç sahaya göre daha etkili bir performans sergiledi.

Alman takımlarını 15 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 13 kez havalandıran "Cimbom", rakiplerinin 19 golüne engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Alman takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda daha başarılı olması ise dikkati çekti. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıktığı 16 müsabakada beşer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 6 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, dış sahada Alman takımlarına attığı 19 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.

BAYERN İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih ile 4. randevusuna çıkacak.

Bavyera ekibi ile daha önce 1972-1973 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Galatasaray, 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 6-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık yarım asır sonra yeniden eşleştiği Bayern Münih ile sahasında yaptığı üçüncü maçı 3-1 kaybetti.

BAYERN, TEMSİLCİLERİMİZE HİÇ KAYBETMEDİ

Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı.

Tarihinde 3 kez Galatasaray ile karşılaşan Almanya temsilcisi, 4 kez de Beşiktaş ile mücadele etti. Söz konusu 7 mücadelede sadece 1 kez berabere kalan Bayern Münih, 6 mücadeleyi de kazandı.

Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda 22 gol atan Bayern Münih, kalesinde sadece 3 gol gördü.