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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off'unda rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off'unda rakipleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ile Galatasaray'ın play-off turunda eşleşecekleri muhtemel rakipler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi.

Kura çekilişi sonrasında Devler Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Young Boys oldu. 

Fenerbahçe'nin Lille'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi SK Slavia Praha / R. Union Saint-Gilloise eşleşmesi galibi oldu.

İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER:

Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets
Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC
Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız
Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray Şampiyonlar Ligi UEFA
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