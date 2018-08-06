Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu !

Fenerbahçe Benfica'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Rusya ile Ukrayna takımlarının birbirleriyle eşleşememesi nedeniyle PAOK – Spartak Moskova maçının galibiyle karşılaşacak.

Eşleşmelerin tamamlanması halinde play-off turunun ilk maçları 21-22 Ağustos tarihlerinde, rövanş mücadeleleri ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe’nin bu turda Benfica’ya elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılımı gerçekleşecek.

BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ’IN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol Başakşehir ile Avusturya'nın Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-offtaki rakipleri ise TSİ 14.30'da belli olacak.