  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile eşleşen Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel 2 rakibi belli oldu.

 UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu kuraları çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray'ın Litvanya temsilcisi olan rakibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Litvanya ekibi Zalgiris'i elemesi halinde Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle play-off turuna kalmak için mücadele edecek.

Etiketler Galatasaray galatasaray şampiyonlar ligi eşleşme muhtemel rakip
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depoları doldurun! Bir rekor zam daha geliyor
Meteoroloji'den 29 ilimiz için sağanak yağış uyarısı
Türkiye'nin göç istatistikleri açıklandı: 494 bin kişi geldi, 466 bin kişi gitti
Galatasaray transferde çıldırdı: Önce Zaha şimdi de...
Türkiye'nin ve Dünya'nın en büyüğüydü... Kahreden görüntü geldi!
HÜDA-Parlı ismin katil zanlısının evine saldırdılar
AK Parti'nin İstanbul için yeni çılgın projesi ortaya çıktı
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ''Barbie'' oldu! Süper miniyle poz verdi
Denizi olmayan ilimizdeki gizli denize ziyaretçi akını
Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti