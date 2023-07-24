Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile eşleşen Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel 2 rakibi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu kuraları çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray'ın Litvanya temsilcisi olan rakibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Litvanya ekibi Zalgiris'i elemesi halinde Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle play-off turuna kalmak için mücadele edecek.