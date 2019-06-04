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  5. 04 Haziran 2019 20:43

Lionel Messi'nin golü, Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyisi seçildi

Şampiyonlar Ligi'nde yılın golünü Messi attı. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2018/19 sezonunda atılan en güzel gol olarak, Lionel Messi'nin Liverpool'a attığı golü seçti.

Lionel Messi'nin golü, Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyisi seçildi
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Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin yarı finalde Liverpool'a serbest vuruştan attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun en iyisi seçildi.

MESSI'NİN KRAL KUPASI'NDA ATTIĞI 50 GOL

UEFA'nın internet sitesinden futbolseverlerin oylarıyla belirlenen Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü, Messi'nin Liverpool'u ağırladıkları yarı final ilk maçının 82. dakikasında serbest vuruştan kaydettiği gol oldu.

Oylamada Messi'nin golü, Hırvat takım arkadaşı Ivan Rakitic'in Tottenham'a, Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a ve Bayern Münih'ten Hollandalı Arjen Robben'in Benfica'ya attığı golleri geride bıraktı.

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