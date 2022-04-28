Liverpool'a 2 dakika yetti
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool, sahasında İspanyol temsilcisi Villarreal'i 2-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, Villarreal'i konuk etti.
Bu sezon turnuvanın sürpriz takımı Villarreal çeyrek finalde Bayern Münih'i kupanın dışına iterek İngiliz devinin rakibi olmuştu.
Anfield'da Liverpool, ilk yarı boyunca Villarreal'in savunma kilidini açamadı. İlk devre 0-0 biterken ikinci yarıda ev sahibi istediğini aldı.
NTV'nin haberine göre; karşılaşmanın 53. dakikasında Liverpool sağ kanattan atak geliştirirken Jordan Henderson'ın ortası Estupinan'a çarpıp yön değiştirdi. Kaleye giden topa Geronimo Rulli'nin müdahalesi yetersiz kaldı ve filelerle buluştu.
Villarreal henüz bu golün şokunu atlatamadan ikinci gol geldi. Mohamed Salah'ın asistinde topla buluşan Sadio Mane'nin dokunuşu 55. dakikada 2-0'lık skoru getirdi.
Kalan dakikalarda skoru koruyan Liverpool sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken final yolunda önemli bir avantajı cebine koydu.
Karşılaşmanın rövanşı 3 Mayıs Salı günü Villarreal'in stadı El Madrigal'de oynanacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol