Roma Barcelona'yı eledi ! Tarih yazdılar...

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde ilk maçta Barcelona’ya 4-1 yenilen Roma, kendi sahasında 6. dakikada Edin Dzeko ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken 58’de kaptan De Rossi penaltıdan attığı golle durumu 2-0’a getirdi.

Maça yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 73’te oyuna dahil oldu. Dakikalar 82’yi gösterirken Cengiz Ünder’in kullandığı köşe vuruşunda Kostas Manolas iyi yükseldi ve topu ağlara göndererek skoru 3-0 yapan isim oldu.

Maçta başka gol olmayınca Roma deplasmanda attığı golün avantajıyla yarı finale yükselen taraf oldu.

CITY YİNE DAĞILDI

Manchester City’yi 2-1 yenen Liverpool, yarı finale yükselen taraf olurken Barcelona’yı 3-0 yenen Roma, 4-1’in rövanşında büyük bir mucizeyi gerçeğe dönüştürerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Gabriel Jesus’un 2. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Manchester City ilk yarıyı bu skorla üstün tamamlarken ikinci yarının 56. dakikasında Mohamed Salah ve 77’de Roberto Firmino’nun attığı gollerle 2-1 geriye düştü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı.