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Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor

Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine hazırlanıyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nde yapılmasını düşündükleri değişiklikle ilgili bilgi verdi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve finalin final four usulüyle oynanabileceğini söyledi.

 Ceferin yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde NFL ve Super Bowl gibi final four usulü getirmek istediklerini kaydederek, "Bu konuyu PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de dahil olmak üzere bir çok kulüp başkanına ilettim, onlar da aynı fikirdeler. Çift maçlı yarı finallerde iç saha maçı oynayacak takımların gelirlerini telafi etmek dahi bu sistemle mümkün olabilir" açıklamasını yaptı.

Ceferin bu konu gibi köklü değişikliklerin Şampiyonlar Ligi statüsünün büyük ölçüde değişeceği 2024/25 sezonundan önce hızlı bir şekilde yapılmasının mümkün gözükmediğini de sözlerine ekledi.

Etiketler UEFA şampiyonlar ligi yeni format maç değişiklik düzenleme aleksander ceferin
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