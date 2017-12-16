Şenol Güneş’ten gol sorununa çözüm !

Beşiktaş, Osmanlıspor maçının son hazırlıklarını yaparken, teknik direktör Şenol Güneş’in takımın gol sıkıntısına çare bulmak için çift santrforlu sistemi düşündüğü belirtildi.

Güneş’in yarın akşam oynanacak maça yine her zamanki sistemiyle çıksa bile ilerleyen dakikalarda çift santrfora dönmeyi planladığı, taktik antrenmanını da buna göre yaptırdığı öğrenildi. Kanatlarda görev vereceği oyunculardan da sık sık hücumlara katılmalarını isteyen Şenol Güneş’in takımın her geçen sezon düşen gol ortalamasına da çare aradığı bildirildi.

Beşiktaş Güneş’li ilk sezonunda 15 maçta 34 gol atmıştı. Geçen sezon 15 maçta 27 kez fileleri havalandıran siyah beyazlı takım, bu sezon ise 15 maçta 23 golde kaldı.

2015-2016 sezonunda Gomez, geçen sezon Aboubakar’ın Cenk’le birlikte attığı gol sayısına bu sezon Negredo ulaşamadı.

Tecrübeli teknik adamın İspanyol futbolcuya daha çok şans tanıyacağı da belirtildi.