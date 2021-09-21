Sergen Yalçın: Balotelli hareketi bana yaptı, seviyesini belli etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirsporlu Balotelli'yi eleştirdi ve "Hareketi direkt bana yaptı. Kafasında ne kurdu bilmiyorum. Kendisi adına yazık oldu. Seviyesini belli etti" dedi.

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında 3-3 biten maça Mario Balotelli'nin hareketi ve karşılaşma sonrasındaki olaylar damga vurdu. Balotelli, takımının 2. golünü attıktan sonra Beşiktaş yedek kulübesine yönelerek hareket yaptı. Karşılaşma sonrasında Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, İtalyan oyuncunun üzerine yürüdü.



BALOTELLI İLE BEŞİKTAŞ YEDEK KULÜBESİ ARASINDA GERGİN ANLAR

Maç sonrasında yayıncı beIN Sports'a olaylarla ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Direkt bana hareket yaptı. Hakem sarı kart gösterdi. Bir oyuncunun rakip teknik direktöre böyle bir hareketini, futbolculuğum ve teknik direktörlüğümde ilk defa görüyorum. Hakem sarı kartla cezalandırdı. Ama bir futbolcunun rakip teknik direktöre yapmaması gereken bir hareket. Balotelli benim muhatabım değil. Ben teknik direktörüm o futbolcu. Kendisiyle daha önce hiç görüşüp konuşmadım. Herhalde geçen sezon bize gelemedi onun için mi? Kendisi adına üzücü. Benim adıma değil. Kendi seviyesini belli etmiş oldu. Çok seviyesiz bir hareket" sözleriyle İtalyan oyuncusu eleştirdi.