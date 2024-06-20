Sırbistan'dan turnuvadan çekilme tehdidi
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Sırbistan Futbol Federasyonu, kendilerine yönelik tezahüratlara karşı yaptırım uygulanmazsa turnuvadan çekilmeyi düşüneceklerini açıkladı.
Sırbistan Futbol Federasyonu Hırvatistan-Arnavutluk maçında aleyhlerine yapılan tezahüratlar hakkında bir açıklama yaptı.
Sırbistan cephesi, UEFA’nın bir adım atmaması halinde turnuvadan çekilmeyi düşüneceklerini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada,
“Eğer UEFA, Hırvatistan ve Arnavutluk'u cezalandırmazsa, nasıl yol alacağımızı düşüneceğiz. Yaptırım olmazsa turnuvadan çekilebilir ve sonraki turnuvaya katılmayabiliriz” ifadeleri kullanıldı.
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