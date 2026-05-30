  4. Sosyal medyada tepki çeken ''İstiklal Marşı'' iddiası! Resmi açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "TFF maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündeme getirilen "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Resmi kanallardan yapılan açıklamada, milli marşımızın okunmasına dair kurallarda hiçbir değişiklik yapılmadığı vurgulandı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı’ yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. TFF tarafından alınan kararın, İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Maçlardan önce İstiklal Marşı’mızın okunması uygulaması, TFF talimatlarında yer aldığı şekliyle hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynen devam etmektedir. Söz konusu düzenleme, yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir. Bu karar, UEFA ve FIFA’nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirilmiştir. Düzenlemede ayrıca kulüplerden ve futbolculardan gelen talepler de dikkate alınmıştır. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan manipülasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

 

DHA

