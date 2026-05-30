  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD-İran hattında gerilim bitmiyor: ''Keşm Adası yakınlarında düşman İHA’sı düşürüldü''

ABD-İran hattında gerilim bitmiyor: ''Keşm Adası yakınlarında düşman İHA’sı düşürüldü''

Güncelleme:

İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Keşm Adası yakınlarında düşman güçlere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

ABD ile İran arasındaki gerginlik sürüyor. İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'na hakim stratejik bir bölge olan Keşm Adası yakınlarında düşmana ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

"Düşman Amerikan-Siyonist İHA’sının" hava savunma birimleri tarafından tespit edildikten sonra başarılı bir şekilde imha edildiği aktarıldı. Düşürülen İHA’nın enkazına ait olduğu belirtilen görüntüler yayınlanırken, ABD ordusundan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü!
Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü!
Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor!
Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor!
Marmaris'te 110 yolculu tur teknesi Akvaryum Koyu'nda battı!
Marmaris'te 110 yolculu tur teknesi Akvaryum Koyu'nda battı!
Erdoğan, Ayasofya çıkışı ''ben yemiyorum'' deyip gazetecilere ikram etti
Erdoğan, Ayasofya çıkışı ''ben yemiyorum'' deyip gazetecilere ikram etti
Akvaryum Koyu'nda batan gezi teknesindeki panik anları kamerada
Akvaryum Koyu'nda batan gezi teknesindeki panik anları kamerada
Şehir teröristi kamerada! Trafikte tartıştığı taksiciyi takip edip, bıçakladı!
Şehir teröristi kamerada! Trafikte tartıştığı taksiciyi takip edip, bıçakladı!
Ünlü yazar yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Ünlü yazar yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Survivor 2026'da büyük finale doğru! Son 8'e kalan isimler belli oldu
Survivor 2026'da büyük finale doğru! Son 8'e kalan isimler belli oldu
Etiketler İran abd İHA insansız hava aracı keşm adası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyada tepki çeken ''İstiklal Marşı'' iddiası! Resmi açıklama geldi Sosyal medyada tepki çeken ''İstiklal Marşı'' iddiası! Resmi açıklama geldi Doğa harikası Dipsizgöl'de hayal kırıklığı yaratan manzara Doğa harikası Dipsizgöl'de hayal kırıklığı yaratan manzara Beyaz Saray'daki İran zirvesi sonrası beklenen açıklama geldi Beyaz Saray'daki İran zirvesi sonrası beklenen açıklama geldi Akvaryum Koyu'nda batan gezi teknesindeki panik anları kamerada Akvaryum Koyu'nda batan gezi teknesindeki panik anları kamerada Ünlü yazar yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü Ünlü yazar yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü İstanbul'da kıskançlık dehşeti: ''Kocamla ilişkin var'' deyip genç kızı bıçakladı! İstanbul'da kıskançlık dehşeti: ''Kocamla ilişkin var'' deyip genç kızı bıçakladı! Ünlü oyuncuya eğlence mekanında soğuk duş: Sloganlar eşliğinde mekandan çıkarıldı! Ünlü oyuncuya eğlence mekanında soğuk duş: Sloganlar eşliğinde mekandan çıkarıldı! 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı! 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı! Reha Muhtar apar topar hastaneye kaldırıldı Reha Muhtar apar topar hastaneye kaldırıldı Tatilciler dönüş yoluna geçti; trafik durma noktasına geldi! Tatilciler dönüş yoluna geçti; trafik durma noktasına geldi!
CHP'de tarihi gün: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde! CHP'de tarihi gün: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde! ABD ordusu bir tekneyi daha havaya uçurdu: 3 ölü ABD ordusu bir tekneyi daha havaya uçurdu: 3 ölü Zeytinin tanesini sattıkları fiyat ''yok artık'' dedirtti! Bakanlık affetmedi Zeytinin tanesini sattıkları fiyat ''yok artık'' dedirtti! Bakanlık affetmedi Survivor 2026'da büyük finale doğru! Son 8'e kalan isimler belli oldu Survivor 2026'da büyük finale doğru! Son 8'e kalan isimler belli oldu Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kılıçdaroğlu'na meydan okudu Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kılıçdaroğlu'na meydan okudu Yazı beklerken kış geri döndü: Mayıs sonunda kar sürprizi! Yazı beklerken kış geri döndü: Mayıs sonunda kar sürprizi! Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler: ''Ben hesap soracağım hesap! Herkes bunu bilsin'' Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler: ''Ben hesap soracağım hesap! Herkes bunu bilsin'' Özel'in mitingine engel iddiası! CHP Genel Merkezi iddialara noktayı koydu Özel'in mitingine engel iddiası! CHP Genel Merkezi iddialara noktayı koydu Altında çöküş senaryosu! Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı Altında çöküş senaryosu! Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı