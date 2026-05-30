ABD-İran hattında gerilim bitmiyor: ''Keşm Adası yakınlarında düşman İHA’sı düşürüldü''
ABD ile İran arasındaki gerginlik sürüyor. İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'na hakim stratejik bir bölge olan Keşm Adası yakınlarında düşmana ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
"Düşman Amerikan-Siyonist İHA’sının" hava savunma birimleri tarafından tespit edildikten sonra başarılı bir şekilde imha edildiği aktarıldı. Düşürülen İHA’nın enkazına ait olduğu belirtilen görüntüler yayınlanırken, ABD ordusundan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
