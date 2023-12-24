Ahmet Çakar: ''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumlayan eski hakem Ahmet Çakar, 0-0 eşitlikle biten mücadele için "Fenerbahçe 1 puanı hakem sayesinde aldı" dedi.

Trendyol Süper Lig'te oynanan ve 0-0 eşitlikle sona eren Fenerbahçe - Galatasaray maçına Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon damgasını vururken eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin 1 puanı hakem sayesinde aldığını söylemesi ortalığı karıştırdı.

Maçta Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Djiku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalırken Icardi penaltı itirazında bulundu. Hakem Arda Kardeşler kısa süreliğine VAR ile iletişime geçse de devam kararı verdi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

Pozisyon ile ilgili olarak "Djiku nun Icardi'ye top oyundayken yumruk- tokat karışımı hareketin karşılığı net bir penaltı ve kırmızı olmalıydı" diyen Ahmet Çakar "Fenerbahçe hakemle aldığı 1 puana şükretmeli." ifadesini kullandı.