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Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe ali koç covid-19 koronavirüs test test sonucu
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