Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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