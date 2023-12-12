Ankaragücü Başkanı Faruk Koca gözaltında

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Faruk Koca ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır." dedi.

BAKAN TUNÇ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI DUYURDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." bilgisini verdi.

Yeni bir paylaşım daha yapan Bakan Tunç şunları kaydetti:

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK’nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir.

Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"