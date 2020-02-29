Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle | Antalya FB canlı izle | bein sports ve jest yayın şifresiz

Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle... Süper Lig'İn 24. haftasında Antalyaspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Son haftalarda büyük bir çöküş yaşayan Fenerbahçe geçen hafta ezeli rakibi Galatasaray'a 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de mağlup oldu. Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek birazda olsa taraftarlarına armağan etmek istiyor. Küme düşem potasının üstünde bulunan Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi taraftarı önünde mağlup ederek çıkışını sürdürmenin peşinde. İki takımın taraftarları da maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Bu zorlu mücadele jestyayın'dan canlı yayınlanacak mı? Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı izlenecek mücadelenin canlı anlatımı mynet.com'da...

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Veysel, Kudriashov, Ndinga, Büyamin, Hakan, Fredy, Amilton, Podolski, Jahovic.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriç.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Antalya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar mynet.com'da...

#FenerinMaçıVar pic.twitter.com/ZZDQUTtgXL

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 29, 2020 FENERBAHÇE ANTALYASPOR 48. RANDEVUDA

Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 31, kırmızı-beyazlılar 8 galibiyet aldı. Antalya'daki 23 karşılaşmada Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 11-5 üstünlüğü bulunuyor

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 85 golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

İLK MAÇI ANTALYASPOR KAZANMIŞTI

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 48'inci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 lig maçında sarı lacivertliler 31, kırmızı beyazlılar ise 8 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Antalyaspor'un 39 golüne, sarı lacivertiler 85 golle karşılık verdi. İki takımın son oynadığı maç olan sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Akdeniz ekibi, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

İki takımın Antalya'da oynadığı 35 maçta Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı 5 galibiyet, 11 mağlubiyet, 7 beraberlik elde etti. Antalya'da Fraport TAV Antalyaspor 20, Fenerbahçe ise 29 gol attı. Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma golsüz sonuçlandı.

ERSUN YANAL DERBİ SONRASI CEZALI

Fenerbahçe’nin, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında teknik heyetinde de eksikler olacak. Sarı-lacivertlilerde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak, Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak. Fenerbahçe ile Antalyaspor 48. randevuda

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31’ini Fenerbahçe, 8’ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe’nin 85 golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabakayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

???????? Önce Vatan!#MehmetçiğinYanındayız pic.twitter.com/KdzXeKygd1

— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 29, 2020 ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya’da yaptığı 23 maçın 11’ini kazanan sarı-lacivertliler, 7 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya’da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı. Geçen sezon Antalya’daki karşılaşma 0-0 tamamlandı.

FENERBAHÇE'DE EKSİK VE CEZALILAR

Isla (Sarı kart cezalısı)

Deniz Türüç (Kırmızı kart cezalısı)

Sadık Çiftpınar (Sakat)

Garry Rodrigues (Sakat)

Emre Belözoğlu (Sakat)

Ersun Yanal (Cezalı)

Volkan Kazak (Cezalı)

Sarı kart sınırındaki oyuncular: Serdar Aziz, Altay Bayındır

Ersun Yanal ve Volkan Kazak'ın yokluğunda Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Recep Karatepe olacak.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0’lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul’daki maçı 3-1, 2015-2016’da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya’da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 47 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖNÜ NOTLARI

*Fenerbahçe ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Antalyaspor (1B 3M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı.

*Antalyaspor deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçında gol yemeyen Fenerbahçe (1G 1B), lig tarihinde rakibi önünde ilk kez üç maçlık seri yakalama peşinde.

*Süper Lig'de beş maçtır kaybetmeyen Antalyaspor (3G 2B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2016-Şubat 2017 arasında yaşadı (altı maç).

*Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanamayan Fenerbahçe (1B 3M), Ersun Yanal yönetiminde bugüne kadar beş maçlık galibiyet hasreti yaşamadı (toplam 76 maç).

*Bu sezon skor olarak geri düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan alan takım Fenerbahçe (11 puan). Antalyaspor ise şu ana kadar skor avantajı yakaladığı hiçbir maçta rakiplerine mağlup olmadı (6G 3B).

*2019/20 Süper Lig sezonunda iç saha maçlarında en fazla gol yiyen iki takımdan biri Antalyaspor (22; Kasımpaşa ile birlikte).

*Antalyaspor forması giyen Fredy Ribeiro, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).

*Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, Süper Lig'de çıktığı son altı maçta da birer gol katkısı yaptı (5 gol & 1 asist).

*Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe aleyhine çalınan dört penaltının üçüne Jailson sebebiyet verdi.

*Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor deplasmanında çıktığı dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybetti (5G 3B) ve takımları toplam 21 gol kaydetti.