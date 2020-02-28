Beşiktaş, Alanya'dan üç puanla döndü

Süper Lig’de 24. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip ilk yarıyı önde kapattı ancak Beşiktaş Burak Yılmaz’la eşitliği sağladı. Burak, 87’de penaltıdan takımına galibiyeti getiren golü attı. Bu sonuçla Beşiktaş 40 puanla 5’inci sıraya yükselirken, Alanyaspor 39 puanda kaldı.

Alanya’daki maç öncesi Suriye’nin İdlib kentinde ölen askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Futbolcular sahaya “Milletimizin başı sağ olsun” yazılı pankartla çıktı. Taraftarlar Türk bayraklarıyla yer aldıkları tribünlerde sık sık “Şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde slogan attı.

Beşiktaş’ta son maçta hafif sakatlanan Boateng yedekler arasında yer aldı. Son iki maçta 1 puan alabilen Beşiktaş yeniden zirve yarışında iddialı olmak için, son iki maçını 1-0 kaybeden ligin başarılı ekibi Alanyaspor da aynı şekilde üst sıralarda kalabilmek için maça galibiyet parolasıyla çıktılar. Maçın ilk yarısı Fernandes’in 37. dakikasındaki golüyle Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın özeti şöyle:

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Lens’in şutunda, top yandan auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N’Koudou’nun, altıpasın solundan şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı tokatladı. Aytemiz Alanyaspor savunması daha sonra topu uzaklaştırdı.

24. dakikada Boyd’un pasıyla sol çaprazdan ceza sahası giren Burak Yılmaz’ın şutunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

33. dakikada Junior Fernandes’in pas verdiği Bakasetas’in ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarıya gitti.

37. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Onur Bulut’un sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes’in kafa vuruşunda, top kaleci Karius’un solundan filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada Boyd’un pasıyla ceza sahasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Gökhan Gönül’ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

51.Dakika – Atiba’nın vuruşu direkten dışarıya çıktı. Beşiktaş gole çok yaklaştı.

53.Dakika – Yaşanan karambolde Vida müsait pozisyonda topu dışarıya attı.

70. dakikada Elneny’nin pasında Burak Yılmaz durumu 1-1 yaptı.

87. dakikada kazanılan penaltı sonrası Burak Yılmaz skoru 2-1’e getirdi.

İLK 11’LER

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Nkodou, Lens, Tyler Boyd, Burak Yılmaz

Ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 39 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son 4 maçta sadece bir kez kazanabildi. İki takım ligde 8. kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçların 6’sını siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti.