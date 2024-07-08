Beşiktaş aradığı santraforu İtalya'da buldu

Beşiktaş'ın, Lazio'nun santrforu Ciro Immobile ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın, Lazio'nun İtalyan santrforu Ciro Immobile ile anlaştığı belirtildi.

Gazeteci Övünç Özdem'in aktardığına göre Beşiktaş, 34 yaşındaki golcü ile her konuda anlaşma sağladı ve 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Immobile'nin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Kariyerinde 4 kez Serie A'da gol kralı olan Immobile, 2013'te Juventus'tan Torino'ya transfer olmuş ve ligde 22 gol kaydetmişti.

Daha sonra Dortmund ve Sevilla'da forma giyen Immobile, 2016'da Lazio'ya transfer oldu ve kariyerinin son 8 sezonunu burada geçirdi.

2017/18 sezonunda Galatasaray'ın santrforu Mauro Icardi ile gol krallığını paylaşan Immobile, aynı unvanı 2019/20 sezonunda 36, 2021/22 sezonunda ise 27 golle tek başına elde etti.

İtalya ile EURO 2020'de şampiyonluk yaşayan Immobile, turnuvada 6 maçta forma giymiş, 2 gol 2 asist kaydetmişti.

Immobile geride bıraktığımız sezon ise Lazio formasıyla oynadığı 43 resmî maçta 11 gol kaydetmişti.