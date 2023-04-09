Beşiktaş, kendi evinde 3 golle geri döndü

Süper Lig'te kendi evinde Bitexen Giresunspor'u ağırlayan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta 3 golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Bitexen Giresunspor, Beşiktaş'ın yuvası Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 39 (P) ve 45+5. dakikalarda Vincent Aboubakar ile 54. dakikada Nathan Redmond kaydetti. Giresunspor'un tek sayısı ise 21. dakikada Riad Bajic'ten geldi.

Bu skorun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 55'e yükseltti ve 2 maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı. 11 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 24 puanla 16. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Giresunspor ise Sivasspor'u konuk edecek.

GİRESUNSPOR'UN İLK ATAĞI GOL OLDU!

Beşiktaş'ın baskısını artırdığı 21. dakikada Giresunspor hızlı hücumla golü buldu. Yeşil - beyazlıların sol kanattan geliştirdiği atakta Borja Sainz, ceza sahası içindeki Bajic ile al ver yaptı. Sainz'ın tekrar içeriye gönderdiği topu Riad Bajic tamamladı ve Giresunspor 1-0 öne geçti.

CENK TOSUN SAKATLANDI

Siyah - beyazlıların kaptanı Cenk Tosun, 35. dakikada kendisini yere bıraktı. Sol adalesini tutan golcü oyuncunun tedavisi sonrasında değişikliği istendi. Kenara gelen Cenk Tosun'un yerine oyuna Gedson Fernandes dahil oldu.