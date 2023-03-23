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  5. Beşiktaş'ta kriz! Şenol Güneş ''ulaşamadık'' dedi, yıldız isim yanıt verdi

Beşiktaş'ta kriz! Şenol Güneş ''ulaşamadık'' dedi, yıldız isim yanıt verdi

Beşiktaş'ta kriz! Şenol Güneş ''ulaşamadık'' dedi, yıldız isim yanıt verdi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın sohbetinde 'Ulaşamadık' dediği İngiliz oyuncu Dele Alli, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Beşiktaş’ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, yarın takımıyla antrenmana çıkacağını açıkladı.

Dele Alli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok fazla mesaj aldım. Bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp, bugün doktor randevum için bana izin verdi. Yarın antrenmanlara döneceğim.” yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bugünkü idman öncesi yaptığı açıklamada, izni bitmesine rağmen Dele Alli’nin antrenmana katılmadığını belirterek “İzin verdiğimiz Dele Alli hala gelmedi. Telefonla ulaşamadık. İnşallah kaza geçirmemiştir.” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler Beşiktaş Dele Alli şenol güneş kriz antrenman ulaşamadık
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