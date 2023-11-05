Burak Yılmaz açıkladı: Beşiktaş soyunma odasında kavga çıktı!

Antalyaspor deplasmanında rakibine 12 dakikada peş peşe kalesinde gördüğü gollerle 3-2 yenilen Beşiktaş'ta soyunma odasında 2 Beşiktaşlı futbolcunun kavga ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor sahasında zorlu rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi Antalyaspor 1-0 geriye düştüğü maçın ikinci yarısında sadece 12 dakikaya sığdırdığı gollerle Beşiktaş'ı 3-2 yenerek 3 puanı kendi hanesine yazdıran taraf oldu.

Ancak maçın ardından kameralar karşısına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz soyunma odasında yaşanan tartışmayı açıkladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı öncesi Eric Bailly'i oyundan alan Burak Yılmaz'ın bu kararının nedeni merak edilirken Yılmaz maçın ardından yaptığı açıklamalarla bunun nedenini açıkladı.

İşte Burak Yılmaz'ın sözleri:

"İlk yarıdan sonra tamamen biz de anlamadık neden böyle olduğunu. Sorumlusu varsa benim. Bir sürü sıkıntı var. Söylemeye çalıştığım çok şey var. Ben kimseden bir şey istemedim. Ben yönetimimizin aldığı karara uydum. Elimi taşın altına koydum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş forması benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerli. Benim hayatım umurumda değil. Burada önemli olan ben Beşiktaş formasını verdim.

İşini yapmayanlardan terbiyesizlik yapanlardan geri almasını bilirim. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur ya. Ben bunu kabul etmeyeceğim sonu ne olursa olsun. Bailly'i yakışıksız bir hareketinden dolayı aldım. Sakatlığı falan yok. Terbiyesizlik yaptı. Ben böyle bir adamım. Burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var. Kanal kanal gezen büyüklerimiz var. Benim başkanımızdan bazı isteklerim var.

Olmayacaksa hayır Burakcığım derse ben ayrılacağım. Çok üzüldüm bugün. Ben kendi ülkemde böyle bir saygısızlık yaptırmam. Fenerbahçeliler, Trabzonsporlular, Galatasaraylılar hakemi konuşuyor. Bizim bugün penaltımızı vermiyorlar. Beşiktaş'ın bir penaltısını vermek bu kadar kolay mı ya? Başkanımın elinden öper ayrılırım. Ama yarın bazı isteklerim olacak başkanımdan."

Beşiktaş forması, benim için her şeyden daha değerli. 3 puan umurumda değil. Önemli olan, Beşiktaş'tır. Terbiyesizlik yapandan Beşiktaş formasını alırım. Teknik direktörlük kariyerim, hiç önemli değil. Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncumuza saygısızlık yapanı asla kabul etmeyeceğim. Bailly'i, Tayfur ile yaşadığından dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasına yapışamazsın.