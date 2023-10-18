Dev derbinin hakemi belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
21 EKİM CUMARTESİ
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay
16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
22 EKİM PAZAR
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Samsunspor - Başakşehir: Murat Erdoğan
23 EKİM PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
DHA
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