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  5. Dev derbinin hakemi belli oldu

Dev derbinin hakemi belli oldu

Dev derbinin hakemi belli oldu
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Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. 

21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

21 EKİM CUMARTESİ

13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker

16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay

16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

22 EKİM PAZAR

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Samsunspor - Başakşehir: Murat Erdoğan

23 EKİM PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler

20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

DHA

Etiketler Beşiktaş Galatasaray galatasaray beşiktaş hakem halil umut meler
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