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Emre Belözoğlu'ndan fikstüre bakma yasağı!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, oyuncularına fikstüre ve puan durumuna bakmayı yasakladı.

Fenerbahçe Futbol A Takım Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, zor da olsa 3 puanla geçilen Denizlispor maçının ardından futbolcularına tek tek teşekkür etti.

Sabah'ta yer alan habere göre; İlk karşılaşmasından galibiyetle ayrılmasının kendisi açısından hayli önemli olduğunun altını çizen genç teknik adam, "Teknik-taktiğin dışında herkes fazlasıyla özveri gösterdi. Beni asıl mutlu eden şey buydu" diye konuştu.

 Takım olarak hala sorunlarının bulunduğunu belirten Belözoğlu, "Final haftalarındayız. Hem kazanmak hem de bir şeyleri yeniden oturtmak zorundayız. Belki istediğimiz seviyede değiliz. Ama bu oyunun gelişeceğine inanıyorum. Daha fazla yakın oynayarak güzel futbolla kazanmaya devam etmek hepimizin ortak temennisi" dedi.

Belözoğlu, fikstür ve puan durumu konusunda takım olarak asla konuşmayacaklarının altını çizerek "Maç maç düşüneceğiz. Önümüzde çok zorlu bir Yeni Malatya karşılaşması var. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Aldığımız puanı, bitirdiğimiz noktayı sezon sonunda masaya yatırırız. O zaman camia olarak muhasebeyi yaparız" ifadelerini kullandı.

Etiketler Fenerbahçe Emre Belözoğlu fenerbahçe fikstür
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