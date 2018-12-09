Erzurumspor 1 - 3 Yeni Malatyaspor

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 3 EVKUR YENİ MALATYASPOR

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Tshabalala), Özer Hurmacı (Dk. 80 Kone), Sunu (Dk. 70 Thy)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Pereira (Dk. 58 Erkan Kaş), Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Donald (Dk 84 Muniru), Eren Tozlu, Aleksic (Dk. 84 Meza)

GOLLER: Dk. 43 Scuk (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 Donald, Dk. 78, Dk. 90+5 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk 43 Aleksic, Dk. 49, Donald, Dk. 90 Muniru (Evkur Yeni Malatyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 3: Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan'ın direkt kaleye gönderdiği şuta top, kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle ceza yayı içinde Özer Hurmacı'nın önünde kaldı. Özer Hurmacı'nın, müsait pozisyonda çektiği şut savunmadan döndü.

DAKİKA 16: Ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Özer Hurmacı'nın ortasına ceza sahası içinde hareketlenen Taylan Antalyalı'nın çektiği şutu kaleci Fanolle, kornere çeldi.

DAKİKA 25: Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında buluşan İbrahim Akdağ'ın bekletmeden kaleye çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

DAKİKA 40: Büyükşehir Belediye Erzurumspor penaltı şansını değerlendirerek öne geçti. Taylan Antalyalı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sunu, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada penaltı kullanmak için topun başına geçen Scuk, kaleci Farnolle'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı soldan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 62: Ceza sahası dışında topla buluşan Tshabalala'nın kaleye aşırtma gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

DAKİKA 67: Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan topla buluşan Erkan Kaş'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya hareketlenen Donald, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-1

DAKİKA 70: Büyükşehir Belediye Erzurumspor ikinci gole çok yaklaştı. Scuk'un ceza sahası içine gönderdiği top, Thy'in kafasından sektikten sonra Lokman Gör'ün önünde kaldı. Kaleci Farolle ile karşı karşıya kalan Lokman Gör'ün şutunda meşin yuvarlak, kaleciye çarptıktan sonra yandan kornere çıktı.

DAKİKA 73: Evkur Yeni Malatyaspor'un ikinci gol şansı kale direğinden döndü. Sol kanattan korner kullanan Aleksic'in ortasına ceza sahası içinde hareketlenen Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşu direkten döndü.

DAKİKA 78: Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Chebake'nin ceza yayının sağ çaprazında yaptığı ortaya ceza sahası içinde hareketlenen Eren Tozlu kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

DAKİKA 90+5: Evkur Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı. Rahman Buğra Çağırhan'nın sol çaprazdan ceza sahası içine yaptığı ara pasında topla buluşan Eren Tozlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

