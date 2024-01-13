Fatih Terim'den Panathinaikos'a Süper Lig'den bir transfer daha

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'un, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin formasını giyen milli futbolcu Samet Akaydin'i renklerine bağladığı öğrenildi.

Süper Lig'de transferin hızlı takımı olan Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferlerinin ardından bir de ayrılık yaşanıyor. Bonucci transferiyle stopere planladığı takviyeyi yapan sarı-lacivertli takımda Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe ve Panathinaikos'un, Samet Akaydin'in yarım sezonluğuna kiralanması için anlaştığı ifade edildi.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Panathinaikos, Samet Akaydin için Fenerbahçe'ye 200 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sezon sonu satın alma opsiyonu ise bulunmuyor.

Fatih Terim yönetimindeki Yunan kulübün Samet'e yarım sezon için net 450 bin Euro ödeyeceği ifade edildi. Kupa kazanılması durumunda ise Samet'e 100 bin Euro da bonus verileceği belirtildi.

29 yaşındaki Samet Akaydin, bugün Atina'ya gideceği ve yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Geçen sezon devre arasında 3.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 613 dakika süre aldı.